羅兵咸永道：港府料錄383億財赤　籲改善稅務政策

羅兵咸永道發表最新預測，香港政府於2019/20財政年度將錄得383億港元財政赤字，料期內整體財政收入為5,727億元，支出為6,173億元。因應香港將出現15年來首次赤字，該行建議政府除了透過加強短期措施支援企業及市民外，長遠更應進一步改善稅務政策，繼續推動多元化經濟。

該行又預測，本年度利得稅及薪俸稅收入約為2,127億元，而政府原先預計為2,323億元。預料整體印花稅收入將錄得615億元，較原先估算的760億元低近兩成。計及政府於上一個季度公布的賣地計劃，預計全年度賣地收入為1,271億元，較原先預計的1,430億元低逾一成。

儘管自去年8月以來，政府推出了幾輪涉及超過250億元開支的紓緩措施，該行預料整體支出合計為6,173億元，與原先預計的6,078億元相距不遠。

該行認為，香港將來需加強競爭力來留住及吸引企業、資金和人才，以振興經濟並更上一層樓。

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