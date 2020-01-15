修例風波：世邦魏理仕料核心區街舖租金及售價齊冧兩成

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平表示，環球經濟局勢波動和本地社會衝突影響，香港經濟於2019年第三季進入十年來首見的技術性衰退。在2020年，由於環球局勢持續波動，例如各地大選、中美貿易戰、英國脫歐和本地社會衝突，香港經濟仍然存在不確定性。

該行香港顧問及交易服務-商舖部資深董事温運强認為，香港零售市場受到2019年下半年社會政治事件衝擊，多區示威活動使不少商戶縮減營業時間，近乎所有主要零售行業的銷售貨值在第三季及第四季錄得雙位數跌幅。

他續稱，有租戶對市場的信心較弱，決定縮小營運規模或關閉部分商店。在4個核心購物區，包括中環、銅鑼灣、尖沙咀和旺角，街舖空置率由2018年底的4.1%上升至2019年底的6.6%。

他又指，由於街舖業主較願意為受影響的零售商提供即時的租金折扣，對比商場業主可能僅限於提供管理費用減免和按比例租金寬免，4個核心購物區的街舖租金在2019年下半年按年跌19%，全年計下跌至19.2%。商場租金的跌幅較少，在2019年下半年按年跌4.4%，全年錄得4.4%跌幅。

對於今年走勢，他預計，由於香港的社會局勢前景仍存在不確定性，加上其他外圍經濟和地緣政治因素不確定性增加，核心零售區的平均租金調整幅度預計在15%至20%之間。至於核心區街舖售價也預料將會下跌20%。

寫字樓方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓執行董事駱應銘指出，較具規模的新一輪寫字樓供應將於2022至2023年落成，不少租約將於2至3年後到期的租戶有機會於今年開始研究市場機會，在供應來到前把握先機。他亦指出中環核心區面對下行壓力最大，而港島東租金將繼續受惠於低空置率及租戶的搬遷需求受到支持。

他預計，經歷2019年的各種不穩定性，企業在2020年將變得謹慎樂觀，而整體擴張需求繼續放慢。甲級寫字樓租金預期今年全年將下跌5%至10%，而資產價格將可能下調至10%至15%。

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