日本「80後」悲歌！生不逢時被迫陷「就業冰河世代」

外國傳媒報道，日本的「80後」受到1990年代經濟泡沫爆破影響，加上之後一連串金融風暴，被迫進入一個「嚴寒」的就業市場，很多人沒有上一輩的「幸運」，很難找到正規的工作。更甚的是，就算目前就業市場復甦，但傳統企業文化要確保資深老臣子的職位，以致35至44歲的人(即普遍是1980年代出生的「80後」)失業或被迫從事非正規的工作比例很高，被當地媒體稱為「就業冰河世代」。

所謂「就業冰河世代」，雖然沒有明確定義，但基本上是指35至44歲左右的日本人，他們生不逢時，由於泡沫經濟爆破，當時企業被迫減少招聘，使他們不得不被迫做臨時工或其他非正規職位，致使這十多年來從未有過騰飛的機會。

數據顯示，由1997至2004年，每年有大約8萬至12萬名高中和大學畢業生沒有工作，是現時數量的3至5倍。即使到了2018年，35至44歲的人不在就業市場中或非正規勞工比率仍高達30%，主因是企業即使願意招聘，惟若可選擇的話，當然會揀應屆畢業生，而不是尋找35歲以上的人。由於沒有向上流動的機會，許多人寧願與社會隔絕。

這絕對是令人頭痛的問題，因許多「就業冰河世代」的人仍要靠父母供養，但他們的父母普遍已步入70歲，如果不能「養兒防老」，將進一步加劇人口老化對社會保障體系的負擔。

就此，首相安倍晉三政府宣布了一個3年目標，預算超過650億日圓(約45.9億港元)，稱為「就業冰河世代支持計劃」，旨在為35至44歲之間的人找到30萬個永久職位，其他目標包括增加非正規勞工的收入，並與全國數十萬名受僱人員建立聯繫，幫助他們融入社會。

自2020年起，該計劃正式開始，政府將提供補貼，鼓勵公司僱用和培訓更多人，並刺激教育機構提供特殊培訓計劃，也會為沒有工作、同時沒有找工作的人提供支援服務。

事實上，35至44歲仍是適齡生育的人，若政府再坐視不理，只會導致更多人不婚不生，並依靠父母生活。就此，日本經濟振興大臣西村康俊表示，「就業冰河時代」所面臨的問題是重要的問題，不應僅由他們本人或其家庭負擔，而應由整個社會負擔。

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