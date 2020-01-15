全球經貿戰：美開始施壓　越南保證不會操縱匯率

外國傳媒報道，美國財政部周一(13日)將越南等10個國家列入匯率操縱國觀察名單。就此，越南央行周二(14日)已表示，不會透過匯率手段來贏得與貿易夥伴的競爭優勢，越方願與美方商討貨幣相關問題。

當地媒體周三(15日)亦報道，越南央行行長黎明興(Le Minh Hung)於1月初表示，將與各大貿易夥伴磋商，證明越方不會操縱貨幣。他重申，越南不會故意干預貨幣政策，以利貨物進出口。

美國財政部周一將10個國家列入匯率操縱國觀察名單，包括中國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、瑞士，以及越南。

「匯率操縱國」的標準主要有3項：與美國貿易順差超過200億美元；該經濟體的經常帳順差佔國內生產總值(GDP)比重超過3%；該經濟體持續單邊干預匯率市場。

越南央行周二指出，該國於2019年5月首度被美國列入匯率操縱國觀察名單，原因是滿足了上述兩項標準，但目前僅滿足上述一項，即越南對美國貿易順差達470億美元。

越南央行表示，美國財政部可能持續關注越南貿易數據、經常帳(可簡單理解為資金進出)、宏觀經濟與貨幣政策等。越方願意與美國合作，繼續透過貨幣政策控制通脹，確保宏觀經濟穩定，維持適合的經濟增長趨勢，靈活調整匯率，不從事不公平國際貿易競爭。

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