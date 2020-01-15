【fb直播】恒指二萬九關阻力重重？

港股周三(15日)先升後回，最高升到去28,972點，不過之後冇力再上兼倒跌，最多跌超過260點，利好因素係咪消化得七七八八？恒指要企上二萬九都可能要等等先？

《東網Money 18》搵嚟中民證券(香港)研究部董事黃偉豪大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－