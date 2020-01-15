【fb直播】恒指二萬九關阻力重重？
2020年01月15日 16:06
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港股周三(15日)先升後回，最高升到去28,972點，不過之後冇力再上兼倒跌，最多跌超過260點，利好因素係咪消化得七七八八？恒指要企上二萬九都可能要等等先？
周二(14日)創新高嘅阿里巴巴(09988)遭股東Altaba減持套現約18億港元，並預計數幾日內會將持股全數賣出，公司股價受壓，依家係入貨好時機，抑或要再睇定啲先？
金山軟件(03888)連升五日累升兩成，大行麥格里料公司雲業務以及辦公室軟件業務增長強勁，加上分拆雲業務上市等因素，給予公司「跑贏大市」評級，目標價32元，距離現水平仲有大概3成升幅，真係咁吸引？
新股市場繼續熱鬧，超購1,211倍嘅新石文化(01740)周四(16日)主板掛牌，抽中嘅投資者點樣部署先至啱？冇貨追入博吓又諗唔諗得過？
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