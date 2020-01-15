【市後重點睇】人民幣企6.88水平 道期跌33點
2020年01月15日 16:15
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(Getty Images圖片)
美匯指數處97.3，離岸人民幣(CNH)企6.88水平，港匯徘徊7.77，美元兌日圓報109.92。歐元兌美元處1.1127，英鎊穩守1.302。金價報1,552美元。布油報64.37美元，紐油回落至58.09美元。道指期貨跌33點。
●市後關注點
-17:30 英國12月消費物價指數
-18:00 歐元區11月工業生產
-21:30 美國12月生產物價指數
●恒生指數收市跌111點或0.39%，報28,773點，主板成交1,004億元。https://bit.ly/2soNzGc
-阿里遭股東Altaba減持，股價全日挫1.25%。
-新股專輯：九毛九主打中端市場，收市炒高56%。
●A股快報：滬綜指跌0.5%，失守3100點關。https://bit.ly/2QVaYsv
●亞洲股市：日股跌逾百點，澳股再創新高。
●傳美國不會在大選前下調中國關稅，人民幣跌穿6.9關。
●英國去年科技業投資勁飆44%，遠超中美。
●傳復星研究出售德國保險及巴西金融業務。
●羅兵咸永道：港府料錄383億財赤，籲改善稅務政策。
-花旗張敏華：今年香港GDP料增長0.7%。
●修例風波：測量師行世邦魏理仕料核心區街舖租金及售價齊冧兩成。https://bit.ly/2tb0HPQ
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