【外媒分析】中美即將簽協議　為何香港恐變輸家？

中美首階段貿易協議將在周三(15日、香港時間周四凌晨0時30分)正式簽署，美國財經媒體彭博社專欄作家David Fickling撰文警告，香港可能是這協議的輸家，主因是中國其中一個能收窄與美國貿易逆差的方法是「重新改變航道」！

他指出，香港在過去逾70年是中國面向世界的「大門」，令外界認為香港或許能受惠於中美簽署首階段貿易協議，但事情很有可能不會這樣發展。

由於中國在協議中承諾在未來兩年，提高美國商品及服務進口規模達2,000億美元，幅度幾乎是倍增，故必須想辦法達標。就此，上月就有消息人士透露，中國正考慮改變貿易渠道，將目前途經「香港」的貿易轉移到中國內地的港口。此舉可讓每年大約100億美元進口自美國、通過香港轉運的商品直接計入內地的貿易帳戶，從而提高進口規模。目前美國是不把通過香港轉運而進入內地的貿易規模，計入與中國的貿易往來。

當時消息人士稱，中國政府正審慎權衡如何處理經過香港的轉口貿易，因此舉將進一步衝擊本已低迷的香港經濟，並可能令政治緊張局勢進一步升級。

最新數據顯示香港港口貨櫃吞吐量持續疲弱，香港海運港口局公布，去年12月香港港口貨櫃吞吐量為157.9萬個標準箱(TEU)按年跌5.7%，連跌23個月，亦是繼2015年全年連跌12個月後，再次錄得全年下跌。

Fickling稱，誠然「航道改變」不是新鮮事，近年已開始了，亦令香港的港口地位日益下滑！回看2000年中期，香港的世界最繁忙港口地位主要競爭對手是新加坡，但2007年起被上海超越，到了2013年又被深圳超越，2015年輸給寧波，2018年就到了被廣州及青島爬頭，以目前形勢來看，天津亦將會過頭，令香港跌至首10位的邊緣，目前連廈門也正在加強深水航道，或許是下個超越香港的港口。

更重要的是，這對香港的打擊不只是排名，更多在於經濟結構。眾所周知，貿易及物流是香港經濟的「四大支柱」之一，佔據着整體經濟總量約1/5，就業相關人口更高於金融服務業。

貿易業務取決其連貫性，與交易量關係密切。如果通過香港的總運輸量持續下降，而港口收費又保持高位，沿海航運只會愈來愈多地轉到其他港口，將嚴重影響基層勞工。

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