【零售浩劫】莎莎上季香港銷售額急挫近半　擬關25%店舖

在香港，由於內地訪港人數跌勢加劇，去年11月更跌逾五成，拖累第3季度內地客的交易宗數急劇下降71.7%，而本地客亦下跌9.5%，導致第3季度香港的銷售額按年下跌47.5%。其中，去年12月的銷售表現輕微好轉，按年跌幅減至45.8%，主要由於本地客的銷售因滯後消費於當月錄得正增長，而內地訪客方面則無重大改善。

澳門的銷售表現則較為理想，自去年8月至12月錄得雙位數字的按年銷售增長，主要由於部分內地旅客的消費力由香港轉至澳門，澳門於第3季度錄得18.6%的銷售增長。

鑑於香港嚴峻的經營環境未見明顯放緩，集團將繼續推行各項措施減省整體成本以維持競爭力和恢復盈利能力。由於租金成本乃最大營運開支之一，集團已開始縮減香港的店舖網絡，因應店舖的銷售表現、每區的業務情況及減租幅度而定，暫定計劃於未來18個月內關閉約20至25%的店舖，大部分以影響較大的遊客區為主，並已於第3季度關閉6間，使季內香港的店舖數目淨減少3間。此外，集團會持續審視市場情況，積極與業主進行租金磋商，以盡快恢復店舖盈利貢獻為首要目標。

截至2019年12月31日，莎莎港澳零售店數目為115間；內地48間；新加坡22間；馬來西亞80間，合共265間。集團已於去年12月2日宣布結束虧損的新加坡業務，關閉當地所有店舖令同時管理星、馬市場的管理團隊，可更專注地發展錄得盈利的馬來西亞市場。

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