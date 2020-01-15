滙豐新基金投資平台豁免多項收費　100元入場

滙豐銀行宣布，推出基金手機投資服務平台，客戶可用最低100元投資單位信託基金，平台除豁免交易費用，亦不收取任何基金認購費、贖回費或轉換費。

該行所有個人綜合戶口持有人，只要登入流動理財應用程式，即可使用有關服務，通過手機於10隻預選基金中，設立基金月供投資計劃或進行單次交易。

值得留意，投資組合每月平均結餘1萬港元以下的滙豐客戶，可獲豁免平台收費；平均結餘介乎1萬至20萬元者，每月費用為28元；若平均結餘達20萬元以上，將按每月結餘以0.8%標準年率繳付平台費。

滙豐零售銀行及財富管理業務香港區客戶財富管理主管安博哲表示，有關平台讓客戶能夠以簡單、靈活及可負擔的方式在重要市場及資產類別進行投資。該行特意挑選多隻指數基金，助客戶輕易地建立多元化的投資組合。

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