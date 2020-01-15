恒生推債券基金料派息達3厘　不倣效同業降收費

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，環球市場資金流向方面，去年全年債券市場錄得4,642億美元淨流入，股票市場則錄得1,674億美元淨流出，不過，去年底資金由債市逐漸流入股市，11月及12月分別錄得276億美元及204億美元淨流入，而恒生投資管理零售基金資金，亦由股票基金轉入債券基金。

該行今日(15日)推出3隻環球債券固定年期基金，預計派息水平為3至3.3厘，擬每月派息，最低認購金額為3,000元。對於有同業於同日推出低至100元入場門檻的投資單位信託基金，她認為，將投資門檻降低無疑為業務催化劑，該行亦有逾10隻指數基金供客戶選擇，認同低收費可吸納大眾市場，但不會單純因同業舉動而倣效。

她並指，該行於去年第四季起亦調低投資門檻，基金入閘門檻普遍由約2萬元降至5,000元，至今客戶反應不俗，投資金額1萬元以下的客戶量明顯躍升，當中普遍在過去一年並未曾進行過投資交易。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指，投資市場存在美股調整、貿易衝突惡化、地緣政治等潛在風險因素，當中部分風險因素已被消化，料整體今年投資者風險胃納有所提升，美國經濟衰退風險亦見減退。惟他對港股則持較中性看法，料恒生指數上半年僅呈有限度升幅，預期全年波動水平與去年相若。

中港股市策略方面，該行對中國股票包括A股、香港上市的中國股票及ADR的長期展望維持審慎樂觀看法，主要由於中國股票估值較美國及歐洲等大型市場吸引，加上內地政府減稅降費，推行貨幣寬鬆政策，而海外資金持續流入A股市場，變相注入動力，預期A股企業盈利可達雙位數增長，接受較高風險程度者可偏好中國股市。

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