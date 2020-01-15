拍賣場單日錄7宗成交　海怡銀主盤1360萬易手

忠誠拍賣今日(15日)舉行拍賣會，連錄7宗成交。其中鴨脷洲海怡半島第19座高層H室銀主盤，實用面積877方呎，開價1,250萬元，以1,360萬元拍出，成交呎價15,507元。

此外，深水埗南昌街148至154號寶昌大樓中層D室銀主盤，實用面積480方呎，開價400萬元，以425萬元易手，呎價8,854元。而上環高陛街21及23號恆昌泰大廈低層A室，屬遺產及非住宅物業，面積約1,484方呎，開價680萬元，以760萬元易手。

至於細價物業亦受市場追捧。長沙灣元州街410號天台，實用面積475方呎，以開價110萬元拍出，成交呎價2,316元。

西貢大街27號低層B室連外牆的二分之一業權，物業屬銀主盤及沒有提供樓契，建築面積318方呎，開價45萬元，以65萬元拍出。

大埔寶馬山一個雙號車位，開價46萬元，以56萬元拍出，該車位每月租金1,500元。而 元朗溱柏單號車位，開價123萬元，則以135萬元沽，每月租金3,800元。

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