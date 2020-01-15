【全球十年牛市檢閱】呢個股市未曾見「熊」...

過去十年全球股市拾級而上，去年底更升至貼近紀錄高位。券商Panmure Gordon經濟師弗倫奇研究發現，自2010年以來，MSCI世界指數只有11天處於技術性熊市水平，即自高位回落超過20%的日子甚少，凸顯出這段時期「非比尋常」。

事實上，過去十年全球央行實行或走向超低利率，並於寬鬆政策看似可能結束的時候，採取進取行動安撫市場，以致投資者把「除買入股票外別無他選」視為法則，部分交易員如今更視任何股市下跌為買入機會。

觀乎不同地區的MSCI指數，美國股市於2010年起的10年間，一天也沒有處於熊市，反觀2000年代有625天。相比之下，歐洲股市於2010年代有315天處於熊市，雖較上一個十年的756天減少，但較上世紀的70、80和90年代都要波動，反映期間爆發歐債危機。

日本股市於2010年代有281天處於熊市，是當地股市歷來第二低，僅次於80年代股市升不停時期的37天。英國股市於2010年代只有6天處於熊市，即使期間發生英國脫歐，也沒有動搖。

儘管全球升市已持續多年，但投資者或不需要過早擔心央行能否繼續支撐大市。弗倫奇指出，回顧12個月前，市場人士紛紛憂慮全球央行可能已耗盡彈藥，但過去一年看到的是十年來最通力合作的刺激政策。

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