國資委：將推動央企3年改革方案　撐A股或港股上市

國資委秘書長彭華崗表示，在指導央企進一步融入香港資本市場方面，需根據央企的發展需要，不管到A股還是港股上市，國資委都會持積極鼓勵態度。

他透露，目前國資委正大力推動制訂國企改革3年行動方案，大致考慮方向包括通過3年，落實以按勞分配為主體，多種分配方式並存；推動國企改革「1+N」政策體系落實到位；以及推廣改革中的先進經驗和典型做法。

此外，內地今年將進一步推動央企戰略性重組，對於國企不具備主營優勢的非主營業務，以及低效、無效資產，要進一步清理退出。

在社保基金劃轉股權方面，央企已連續開展了4批向社保基金劃轉股權，目前67家企業已完成，劃轉國有資本1.1萬億元人民幣。

另外，央企去年累計收入30.8萬億元人民幣，按年增加5.6%；淨利潤達1.3萬億元人民幣，按年增加10.8%。

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