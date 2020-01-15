德勤日日「劈炮」！又辭任公司核數師

德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮升級，近乎日日有上市公司宣布其辭任核數師一職！

董事會宣布，致同(香港)會計師事務所已獲委聘為核數師，自1月15日起生效，以填補因德勤辭任而產生的臨時空缺，並將留任至下屆股東周年大會結束為止。

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