付運量創14年新低　波音失最大飛機商寶座

受737 Max危機拖累，波音公司自2011年來首次失去全球最大飛機生產商寶座，去年飛機付運量只有380架，創14年新低，不及2018年破紀錄806架的一半。相反，競爭對手空中巴士去年付運破紀錄863架飛機，並自1974年A300首架商用飛機面世以來，第10次成為全球最大飛機生產商。

以機種分類，波音去年付運127架737型的單通道飛機，被空巴的690架拋離。不過，波音付運253架雙通道飛機，較空巴多80架，其中，波音第四季付運破紀錄45架787，加上其他寬體客機，券商Cowen調高波音銷售預測15億美元。富瑞分析員亦指，波音去年在737 Max以外的付運量包括軍用飛機及人造衞星表現強勁。

訂單方面，波音去年新飛機訂單只有246架，創2003年以來最低水平，亦連續第2年陷入訂單荒，部分反映中美貿易戰因素，因為過去佔波音付運量約四分之一的中國航空公司減少採購。美銀分析員更指，若計入修改訂單、訂單取消及會計調整因素，波音去年飛機淨訂單數目至少30年來首次錄得負數。

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儘管波音總訂單數目仍有約4,500架，但737 Max暫時停產及復飛無期的不明朗因素，航空公司及飛機租賃公司未來可能取消訂單。

至於空巴去年取得1,131架飛機訂單，略高於2018年，但由於本身生產出現問題，未能趁波音的不幸乘勝狙擊，包括叫停把A320每月產量提升10%至70架的計劃。

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