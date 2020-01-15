中國國航上月旅客周轉量升半成
2020年01月15日 20:09
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(中新社圖片)
中國國航(00753)公布，2019年12月旅客周轉量按年、按月均為上升表現。客運運力投入按年上升 4.6%，旅客周轉量按年上升5%。其中，國內客運運力投入按年上升5.7%，旅客周轉量按年上升6.6%；國際客運運力投入按年上升4.2%，旅客周轉量按年上升5%；地區運力投入按年下降8.6%，旅客周轉量按年下降17.3%。平均客座率為78.9%，按年上升0.3個百分點。其中，國內、國際航線按年分別增長0.6個百分點，地區航線按年下降7.8個百分點。
貨運方面，貨運運力投入按年上升2.6%，貨郵周轉量按年下降5.1%，貨郵運輸量按年下降0.9%；貨運載運率42.6%，按年下降3.4個百分點。
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