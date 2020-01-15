【零售浩劫】優品360縮港投資　轉向澳門及內地

集團指出，為抗衡香港低迷的零售市場及本地經濟的不明朗因素的相關風險，管理層認為加快對外投資步伐，將擴大市場覆蓋層面及顧客網絡，並將為集團的新增長動力的催化劑。

集團已於2019年6月在澳門成立一間全資附屬公司，澳門的首間零售店舖已於去年12月17日開業。集團亦已於深圳成立一間外商獨資企業，以及預期於內地的首家零售店舖將於下一個財政年度開業。

集團早前公告提到，鑑於社會矛盾加劇及自10月起遭受示威者攻擊，正常業務運作受到嚴重阻礙及阻撓，此將無可避免地影響集團的財務表現。

集團在截至去年9月底止的業績報告中指出，優品360在香港有98間零售店舖，而有75間曾遭受不同程度的攻擊及破壞。集團早前指，正與其保險公司商討及處理相關賠償方案。

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