【零售浩劫】優品360縮港投資 轉向澳門及內地
2020年01月15日 20:15
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在修例風波引發的連串暴力示威中，零食連鎖店優品360(02360)屢成為暴徒破壞的目標，逼使該公司要另作籌算。優品360公布，目前上市集資後未動用的所得款項淨額約1.41億元。經審慎周詳考慮現時營商環境及發展需要後，董事會決議，將部分原獲分配用作於香港開設新零售店舖的未動用3,000萬元用途，變更為用作對外投資，包括但不限於在澳門及內地擴展零售業務。
集團指出，為抗衡香港低迷的零售市場及本地經濟的不明朗因素的相關風險，管理層認為加快對外投資步伐，將擴大市場覆蓋層面及顧客網絡，並將為集團的新增長動力的催化劑。
集團已於2019年6月在澳門成立一間全資附屬公司，澳門的首間零售店舖已於去年12月17日開業。集團亦已於深圳成立一間外商獨資企業，以及預期於內地的首家零售店舖將於下一個財政年度開業。
集團早前公告提到，鑑於社會矛盾加劇及自10月起遭受示威者攻擊，正常業務運作受到嚴重阻礙及阻撓，此將無可避免地影響集團的財務表現。
集團在截至去年9月底止的業績報告中指出，優品360在香港有98間零售店舖，而有75間曾遭受不同程度的攻擊及破壞。集團早前指，正與其保險公司商討及處理相關賠償方案。
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