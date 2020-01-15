新盤UPDATES：豪宅買家過年前積極入市

各區一手洋房交投活躍，無論新界以至離島的新盤均紛紛錄得同類成交，當中更不乏高價破頂個案，反映豪宅買家於農曆新年來臨前，繼續積極入市。

●富豪‧山峯洋房連雙車位逾1.16億沽

●愉景灣意峰呎售2.73萬元

●海翩滙一周連錄兩屋成交

華懋集團旗下將軍澳海翩滙，一周內連錄兩宗獨立屋成交，2號屋連車位剛以6,446.88萬元招標售出。實用面積2,675方呎，為四房四套間隔，平台面積894方呎，天台則為482方呎，呎價24,100元。該盤共提供857個單位，所有分層及複式單位已售罄，現餘下3間獨立屋未售。

●峻源單月暫沽13伙 吸金逾2.6億元

中信泰富的馬鞍山峻源，單日再沽3伙，當中2座19樓C室，實用面積1,194方呎，售價2,068萬元，呎價17,320元。項目本月至今暫已速錄13伙交投，吸金超過2.6億元。

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