全球驚「環境風險」！首次囊括世界經濟論壇5大問題

外國傳媒報道，世界經濟論壇即將在1月21至24日舉行，根據會前發表的調查報告顯示，全球在氣候變化方面敲響了警鐘，「環境風險」有史以來首次佔據該論壇全部「5大長期問題」。

受訪者認為，極端天氣事件、未能成功緩解氣候變化、重大自然災害、生物多樣性喪失，以及人為的環境破壞，是最有可能發生的風險。在該調查14年的歷史上，這是唯一一次所有5大風險均與氣候有關。

報告亦顯示，經濟對抗和國內政治兩極化，也被全球專家和決策者視為短期問題。

世界經濟論壇總裁Borge Brende指出，政治格局兩極分化、海平面上升、氣候性火災在燃燒，今年全球領導人必須與社會各階層合作，修復、重振合作體系，這不僅是為了短期利益，而且是解決根深蒂固的風險。

該報告表示，如果不能一起通力協作解決諸如氣候危機和物種減少等挑戰，將是「災難性的」。

世界經濟論壇的報告還呼籲決策者和公司，將保護氣候的目標與促進經濟發展的目標相匹配，並要求公司現在調整至基於科學的目標，避免未來遭受巨大損失。

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