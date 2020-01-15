末日博士：特朗普正幫助中國　市場低估美伊局勢

外國傳媒報道，曾準確預言2008年爆發金融危機，而獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)警告，美國總統特朗普的外交政策做法，最終將強化中國的影響力而傷害美國。

他指出，中國希望特朗普連任，因這樣的結果將使美國在全球政治舞台上更加孤立。隨着時間推移，特朗普將傷害美國在全球的盟國及美國的軟實力，並使中國再次偉大，最終將破壞市場經濟和金融市場。

他又警告，市場低估了美國和伊朗之間發生衝突的風險，因伊朗必須升級局勢以擺脫特朗普制裁，這就是為甚麼戰爭風險正在加劇，伊朗不能再承受又一年的制裁破壞其經濟。因此，他們不得不尋釁滋事。如果爆發全面戰爭，不是伊朗，而是美國將發生政權更迭，因屆時石油價格將達每桶150美元、經濟衰退、股市下跌40%，特朗普下台！

－－－－－－