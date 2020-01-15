樓價UPDATES：業主趕過年前出貨　叫價回軟

不少業主趕於農曆新年前出貨，以致叫價態度回軟，刺激今年1月十大藍籌屋苑承接力不俗，鰂魚涌太古城近日連錄低於千萬元的成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●太古城太湖閣一個中層G室實用面積545方呎，以兩房間隔，有買家希望物色低於千萬元放盤，於是透過網上搵樓，見叫價合理，即趁機以932.8萬元「筍價」購入作自用，實用呎價17,116元。原業主於2009年以約380萬元入市，帳面現獲利約552.8萬元。

●鰂魚涌居屋康山花園錄本月首宗買賣，2座高層H室兩房戶，實用面積431方呎，望樓景。放盤近兩個月，只微減12萬元，於已補價自由市場以768萬元售出，實用呎價17,819元。屋苑現時有27個放盤，叫價由730萬元起。

●本月中上價物業交投雖然緩慢，但優質戶做價尚可保持平穩。港島南貝沙灣2期1座極高層A室，實用面積1,955方呎，為三房包括兩套房及連工人套房間隔，享海景，連車位以7,900萬元易手，實用呎價40,409元。原業主持貨16年，帳面獲利6,471.2萬元。項目現時約有248個放盤，叫價由1,250萬元起。

●交投向來不多的堅尼地城LEXINGTON HILL，1月份亦錄得一宗複式戶個案。該單位實用面積1,501方呎，以四房包括套房設計，向北及享維港海景，作價5,600萬元，實用呎價37,308元。據了解，原業主於2013年以3,863萬元入市，7年升值45%。

●由於二手交投放緩，個別業主調整叫價吸引買家。北角乘龍閣高層C室，實用面積1,085方呎，間隔為三房包括一套房，向南享山景。去年底叫價2,550萬元，近期減至2,270萬元沽出，實用呎價20,922元。

●西半山柏道2號中層A室，實用面積621方呎，以兩房包括套房設計，成交價1,420萬元，實用呎價22,866元。原業主於2007年底以680萬元買入單位，持貨至今帳面獲利740萬元。

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新界區

●青衣區交投氣氛偏靜，部分業主接受現實，增加議價幅度。青衣藍澄灣1座中層E室套三房戶，去年11月底放盤，叫價880萬元，放盤一個多月，最終減價92萬元才獲承接，作價僅788萬元，以實用面積690方呎計，實用呎價11,420元。較同類型單位上月做價回落102萬元，差幅達11%，

●元朗翠巒雙號屋，實用面積1,090方呎，開價1,200萬元，議價後減價130萬元，日前以1,070萬元沽出，實用呎價9,817元料為項目近三年新低。原業主於2012年以755萬元入市，上址8年升值41.7%。

●東涌映灣園本月暫錄9宗個案，追貼上月全月10宗水平。屋苑6座低層A室，實用面積891方呎，以三房包括套房間隔，享海景，放盤兩星期，最初叫價940萬元。有用家留意區內市場已一段時間，見農曆新年漸近，遂加速入市步伐，日前參觀上址認為價錢合理，終成功議價至900萬元購入，實用呎價10,101元。

●天水圍大型新盤熱賣過後，不少向隅客回流二手市場，帶動區內睇樓氣氛回升。嘉湖山莊樂湖居12座高層E室兩房戶，實用面積448方呎，向西及享開揚景，以500萬元轉售，實用呎價11,161元。

●沙田第一城37座中層H室獲買家以520萬元購入，單位實用面積304方呎，間隔為兩房，實用呎價17,105元。上址為原業主於2007年以127萬元買入，帳面賺393萬元。

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