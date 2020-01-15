再迷失30年？日本企業破產數字11年來首錄上漲

外國媒體報道，2019年負債總額1,000萬日圓以上的日本企業破產宗數為8,383，按年增加1.7%，是2008年金融危機以來，時隔11年再次錄得上升。

然而，是從破產宗數的絕對值來說，2019年的破產數量是1990年以後的30年裏，繼1990年及2018年之後第三低的水平。儘管破產數量再次回升，但報告顯示2019年日本企業負債總額為1.42萬億日圓，按年減少4.1%，創下了過去30年的最低記錄。

雖然日本企業破產情況未見嚴峻，但值得注意的是，在破產企業中從業人員不足5人的企業佔比達74%，由此反映「勞動力短缺」是企業破產的重要原因之一，這也被指是「日本經濟迷失30年」的成因之一。

日本近年提高消費稅，個人消費相關領域中，2019年日本服務業等行業的破產數量為2,569件，按年增長2.2%，連續4年上升；零售業破產數量為1,230件，按年增長8.6%。

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