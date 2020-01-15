夜市UPDATES：道指升逾百點破頂　港夜期高水

憧憬中美順利簽署貿易協議，美股三大指數升勢漸見穩固。道指目前報29,058點，升119點或0.41%，再創歷史新高；標指報3,289點，升5點或0.18%；納指報9,286點，升35點或0.38%。

受外圍向好帶動，港股期指夜市目前報28,831點，升79點，高水57點。

美國去年12月扣除食品和能源的核心PPI按年升1.1%，增幅不但低於預期的1.3%，亦是2016年8月以來最低。數據反映當地通脹壓力溫和，並加深投資者對聯儲局今年還將減息的看法，周四晚的零售銷售數據對預期走向更加重要。

市場同時聚焦上市公司財報，迄今為止，約有30家標指成分股公司公布業績，當中82%利潤好於預期。

另外，俄羅斯總理梅德韋傑夫宣布，俄羅斯政府全體辭職，總統普京任命梅德韋傑夫為俄聯邦安全會議副秘書，市場暫未有太多資料，然而分析料普京正為2024年當前任期屆滿時繼續掌權做準備。

歐股個別發展，英股升0.05%；德股跌0.27%；法股跌0.29%。

【22:30】中美簽署首階段貿易協議前，美股開市反覆向上，道指曾跌42點，之後迅速回穩，升64點，至29,004點；納指升23點，至9,274點；標指升6點，至3,289點。

美國銀行去年第4季純利跌3.9%至69.9億美元，每股盈利74美仙，勝預期，期內交易業務收入升13%至28.6億美元，亦高於預期，主要受惠定息收入交易活動增長。美銀股價早段跌2.01%至34.61美元。

高盛上季純利倒退25%至17.2億美元，或每股4.69美元，遜預期，由於該行捲入的馬來西亞國營一馬發展基金（1MDB）貪腐案接近和解，期內須為此撥備10.9億美元法律開支。高盛股價早段跌2.08%至240.55美元。

折扣零售商Target去年11月至12月旺季同店銷售升1.4%，遠低於去年同期的5.7%，並預警包括1月份在內的整個季度銷售增長將較預期的3%至4%少逾一半。Target股價早段挫5.27%至118.65美元。

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