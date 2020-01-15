JEEP品牌不獲續約　中國服飾控股收入料受累

該集團指，由於截至今年12月底止財年計，相關商標許可協議仍有效，預期將不會對本財年收入產生重大影響。不過，考慮到截至去年6月底止中期，經營Jeep品牌的零售點數目佔集團整體比例60%，許可協議到期而不再續約，料對2021財年及後續年度收入產生不利影響。

該集團續稱，目前仍無法量化相關許可協議的財務影響，因將與各零售網絡合作夥伴，包括百貨商店、購物中心及第三方零售商討論，務求在相關許可協議屆滿後把目前經營Jeep品牌的零售點，轉為經營集團自有品牌的零售點。董事會認為，集團營運及財政狀況仍保持穩健。

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