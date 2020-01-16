【名家筆陣】胡志偉：企業網絡安全新里程

金融科技近年發展迅速，大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能及生物認證等，都已在不少行業發展出成功實施的案例。網絡攻擊和防禦的技術發展和競賽，也是愈來愈快和激烈。踏入2020年，網絡安全主管也在忙於分析網絡攻擊技術的發展趨勢，整合及制訂來年防禦策略。多間網絡安全服務供應商及技術顧問，都為今年網絡安全發展趨勢作出分析和預計。

據Verizon公司發布的《2019年資料洩露調查報告》，在2019年近三分之一的資料洩露涉及網絡釣魚；其中，網絡犯罪分子的攻擊數字升78%。網絡攻擊者主要通過被洩露了的企業內部或合作夥伴帳戶，發送看起來合法但其實是欺詐性的訊息，作為釣魚嘗試，誘使受害員工提供公司的敏感資料，或引入惡意軟件。因此，2020年的首要任務，是提高安全意識和員工培訓的優先權。

另據卡巴斯基公司的《2019年IT安全經濟學》報告，一九年約40%企業經歷過勒索軟件攻擊事件；平均損失146萬美元。防範勒索軟件的最佳方法，是對所有關鍵資料進行備份，並把備份儲存到與企業網絡隔離的地方，減低一旦受到勒索軟件攻擊時，連備份也被加密「綁架」的風險。除此之外，企業需要實施如「應用程式白名單等額外的保護措施，加強備份的安全保護。

該公司去年發布《IT安全經濟學》表示，2019年有42%大企業和38%中小型企業，遭「分散式拒絕服務(DDoS)」攻擊。由於5G興起和物聯網設備數量增加，相信DDoS攻擊仍將會大增。IDG預測5G及其相關的網絡基礎設施市場，將從2018年的5.28億美元，增至2022年的260億美元。5G的轉變將催生全新的營運模式和架構，當然會催生新漏洞；加上未來會愈來愈多的5G物聯網設備，直接連接至5G網絡，亦會增加設備更易遭網絡攻擊的機會。

面對此等安全威脅，網絡區間需加強規劃及細分，並加強存取控制和網絡安全監控，特別是網絡遠端存取，在對手攻擊或關閉其設施之前，快速檢測和緩解物聯網攻擊。

近年來人們期待已久的人工智能(AI)技術商用，逐漸成為現實，並應用在許多商業領域中。有分析指，網絡攻擊者已開始通過人工智能技術來進行犯罪活動。由人工智能技術驅動的自動化系統，可以探測網絡和系統，從中找到未被發現的漏洞，再加以利用。當然，另一方面人工智能技術，也能用在網絡安全防禦上。不只是攻擊者使用人工智能系統來探測漏洞，防禦者也在使用人工智能技術進一步強化安全環境。許多威脅識別系統已經在使用機器學習技術，來識別新的威脅。將來網絡安全將很可能成為人工智能較量的一個主要平台之一。

隨着網絡攻擊的技術和手法不斷提升和變化，多個國家或其監管機構都推出或加強網絡安全相關條例和指引，對企業就網絡安全管控有更高的要求。對企業而言，特別是銀行、投資、保險及金融機構等涉及眾多資金的公司，提前認清這些威脅並做好防禦準備，才能更有效地把風險管理做好，並降低相關損失。

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