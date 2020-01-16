高盛巨額撥備保平安？Tesco能撤出南亞才是關鍵

華爾街大行高盛業績受累於為馬來西亞國營一馬發展基金(1MDB)貪腐案撥備10.9億美元的開支，然而一個更值得注意的細節是，英國超市Tesco能否順利出售其南亞業務，可反映該行在馬來西亞的經營是否回復正常。

作為長期合作銀行，高盛為Tesco撤出南亞的90億美元交易提供諮詢服務，並將從中賺取可觀報酬。Tesco出售資產主要位於泰國，其餘的則位於吉隆坡，然而分析憂慮到，高盛從出售馬來西亞資產中賺取費用，可能會激怒尋求1MDB解決方案的地方當局，並阻撓交易。

高盛捲入1MDB起因是在2012年和2013年，為1MDB發行三筆債券，而收取的費用共計65億美元。領導這些交易的高盛銀行家萊斯納於2016年初休假，並最終面對洗錢指控而認罪。

事實上馬來西亞總理馬哈蒂爾去年12月表示，該銀行提供的「十幾億美元」補償金太小，與此同時，馬來西亞較針對該銀行的17位現任和前任董事提起的刑事指控仍未解決。

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