東方日報B2：8企大戶半個月抽水百四億

Altaba向美國證交會(SEC)申報，於本月13日以每股平均作價229美元，沽出100萬股阿里ADS。根據阿里招股書顯示，於今次減持前，Altaba尚持有500萬股阿里ADS，換言之，現時還有400萬股ADS料將於短期內被陸續減持，以阿里美國周二(14日)收市價226.49美元計算，市值約為9.06億美元(約70.66億港元)。

消息拖累阿里香港股價周三(15日)曾挫2.42%，低見218.2元；收市仍跌1.25%，報220.8元，扭轉之前連續四個交易日上升的強勢。

事實上，Altaba前身為互聯網公司雅虎(Yahoo! Inc.)。雅虎2017年將主營的雅虎業務售予美國電訊商Verizon後，「退化」為只持有阿里及日本雅虎股份的投資公司，易名為Altaba。該公司2018年將日本雅虎的股權沽售後，去年獲股東批准解散，需清理手上資產；而在阿里來港第二上市之前，Altaba已減持手上的大部分阿里股份，以免影響阿里在香港上市時的定價。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪認為，港股及美股市場已藉中美貿易緊張緩和的消息顯著反彈，之後有待新催化劑，股東及管理層把握大市旺盛時出貨，並不令人感到意外。就算減持是出於股東本身的財務需要，若短期內「每日再有兩、三間公司被股東減持」，市場氣氛難免會受到抑壓。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，主要股東減持可能是股價達到其心目中的合理價值，但大市是否見頂蓄勢回落，還看經濟及盈利增長前景，但揚言港股見頂實在言之尚早。香港股票分析師協會主席鄧聲興則預料，去年股價升幅以倍計的內需股，如體育用品股及醫藥股，未來出現大股東減持的機會較大。

不過，市場對阿里本身前景依然樂觀。溫傑相信阿里股價未見頂，指該公司的零售不太涉及高檔商品，內地經濟下滑對其影響不大。只是去年11月底來港上市至今已累漲約25%，相當「誇張」。黃偉豪則建議於215元左右水平起分注吸納阿里，現時其十二個月預測市盈率未夠30倍，如未來盈利按年增長30%以上，阿里估值並不算太貴。

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