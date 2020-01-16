【專家點評】古勝：收租股未跌完宜暫避

好多股友問老古，到底新經濟股升完未，有貨係咪要走。老古再次重申，阿里貨底要長坐，騰訊只宜短炒波幅，美團若有貨可繼續坐順風車，但若無貨，畢竟現價已不便宜且銀碼大，只宜待調整技術指標現超賣才小注一試，其他的就打游擊，短線為主。反正資金仍留喺新經濟股炒作，唔使有咩大智慧，跟住個勢炒，嚴守止蝕紀律就係。

幾大本地發展商都陸續宣布借地或捐地畀政府興建過渡性房屋，唯獨矮仔陳揚言集團冇農地，冇得捐地畀政府起樓，可謂貫徹其「獨來獨往」的作風。查實上市發展商借地又好，捐地又好，都算係拿小股東的利益去做「善事」。不過班發展商向來無寶不落，唔會做蝕大底的事。到底只係形式上的表態買個政治正確的保險，抑或只係做個順水人情，實際目的其實係為盤活手頭農地價值向政府拋出橄欖枝，即小財唔出大財唔入，就要放長雙眼等着瞧。

至於話地產股可唔可以追落後，當然要睇個市會否抽上去衝三萬關。若首季兩地股市仲係有得上，地產股確實係有炒落後誘因。相反，若首季始終未能突破兩萬九，相信啲錢都係繼續集中喺新經濟股，地產股充其量係靠穩，唔會有太突出表現，收租股更有機會反覆尋底，皆因農曆新年後物業租賃市場將迎來又一次低潮，故別心急撈貨。

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