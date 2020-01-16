【專家點評】林嘉麒：港股短期欠上升催化劑

恒指短期在兩萬九暫出現較大阻力，恰巧中美簽署第一階段貿易協議前，美方貿易代表指就算簽署第一階段後，關稅調整會留待下一輪檢討，意味時間是今年11月的事。此等消息屬負面，恒指周三(15日)一度回吐超過200點，但及後低位見承接力，且暫可守於十天線以上，反映投資者未對消息持太過悲觀的部署。

然而，相信真正能反映投資者短期情緒，乃凌晨中美簽下協議後市場的反應，即是資金流變化。事實上，大市短線已欠缺進一步上升的催化劑，假如又有壞消息，大戶有極大理由先行獲利離場。

再者，近日資本市場出現接二連三的抽水及套現情況。股東配售獲利，或公司進行集資，不論是配股或發債，1月份只過了一半，數量似乎愈來愈多。大股東紛紛減持情況，不但代表短期大市見頂機會大，同時或會抽乾市場游資。市場資金減少，大市再出現壞消息的話，短期調整機會便高，投資者應更審慎，在倉位部署上要相對保守。

本欄日前提及，港股短期需企穩兩萬九點水平以上，大市下一步才可以挑戰三萬點，否則港股需先作調整，曾多次提及的趨勢線底部暫約為27,500點左右，相信屆時有一定支持。因此，投資者毋須過分憂慮，大市就算調整也屬健康，中長線向好趨勢暫未變。今年主題是經濟復甦及環球央行放水，相信市況未會太差，今次調整可趁機吸納。

內地同一時間進行逆回購和中期借貸便利(MLF)，儘管同日A股反應不大，或者市場認為放水是應對交稅高峰期或春節前流動性的問題，惟估計在穩經濟的情況下，未來貨幣政策應以略為放鬆為主，對經濟增長有一定幫助。

不過說到底，中美貿易協議簽署的內容仍是投資者最要關心的環節，一旦消息過分悲觀，短期大市調整會很深及很快。部署方面，可繼續留意日圓、美國10年國債息率及港匯等情況。就算近日大市氣氛略降溫，相關資產價格反映投資者風險胃納仍高，相信投資者普遍是樂觀，因此一旦風險突增，投資者沽貨力度就會很大。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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