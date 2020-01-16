中美簽署首階段貿易協議　特朗普稱將訪華

美國總統特朗普於香港時間周四(16日)凌晨，在華盛頓白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署首階段貿易協議。特朗普形容中美達成歷史性協議，有利美國農民；他稱不久將訪華，並指中國國家主席習近平是他的好朋友。有指中方於首階段協議承諾於未來兩年購買總值2,000億美元(約1.56萬億港元)的美國貨。

在簽署首階段貿易協議前，美國國家經濟委員會主席庫德洛公開協議部分內容。他指協議內容包括中國增加購買400億美元(約3,120億港元)以金融為主的美國服務；中國對美國的製造業採購增加750億美元(約5,850億港元)，能源採購增加500億美元(約3,900億港元)。他估計與中方達成貿易協議，今明兩年美國生產總值增加0.5%。

庫德洛指出，中美簽署首階段協議後，隨後展開第二階段談判，許可證及政府補貼將列入談判，但最困難的部分，會是強制技術轉讓問題。他形容若中方遵守首階段協議，中美可開展新一頁；至於美方維持對中國貨加徵關稅，目的是觀察首階段協議的執行情況，及第二階段談判進展。

較早前，劉鶴分別會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃及美國商界領袖。他指中美在平等和相互尊重的基礎上，達成第一階段經貿協議，有利中美及整個世界，意義不僅在經貿領域，而且有助於維護世界和平、穩定與繁榮。他指協議簽署後，雙方應共同努力落實，取得實實在在的成效。

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