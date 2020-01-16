一文睇盡！中美首階段貿易協議重點

美國總統特朗普於香港時間周四(16日)凌晨，在華盛頓白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署首階段貿易協議。特朗普形容中美達成歷史性協議，指協議糾正過往的錯誤，為美國工人、農民及家庭帶來經濟公平。

按首階段協議，中方未來兩年將增購總值2,000億美元(約1.56萬億港元)的美國貨，而更多詳細協議重點如下：

1、禁止通過電子監視儀器來盜取商業秘密

2、要求沒收用於製造冒牌貨的生產工具

3、中國在2020年進口美國農產品不少於125億美元；2021年增加至不少於195億美元

4、具體採購時機將會依據市場狀況而定，尤其是農產品

5、協議將在簽署後30天生效

美國貿易代表萊蒂澤表示，政府不打算等到11月大選後才進行第二階段談判。他續稱，在第二階段貿易協議落實之前，對華關稅不會進一步降低或取消。

美國國家經濟委員會主席庫德洛估計與中方達成貿易協議，今明兩年美國生產總值增加0.5%。

其他採購內容包括：

今明兩年，中方分別購買美國服務128億美元和251億美元；

今明兩年，中方向美國能源採購分別185億美元和339億美元；以及

今明兩年，中方採購美國製造業產品分別125億美元和448億美元

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