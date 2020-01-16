美股收市：道指升穿二萬九　與標指齊創新高

中美簽署首階段貿易協議，刺激美國股市周三做好，道指和標指齊創收市新高。道指收報29,030點，升90點或0.31%，首次升穿二萬九大關；標指收報3,289點，升6點或0.19%；納指收報9,258點，升7點或0.08%。

按首階段協議，中方未來兩年將增購總值2,000億美元(約1.56萬億港元)的美國貨。美國總統特朗普形容中美達成歷史性協議，指協議糾正過往的錯誤，為美國工人、農民及家庭帶來經濟公平。

市場同時聚焦上市公司財報，迄今為止，約有30家標指成分股公司公布業績，當中82%利潤好於預期。

美國銀行上季少賺近4%但仍勝預期，股價收市跌1.84%；高盛上季純利倒退25%至17.2億美元，遜預期，股價全日微跌0.18%。

數據方面，反映「死物」出廠價格的美國去年12月生產物價指數(PPI)按年升1.3%，符預期，按月則升0.1%，略低於預期。

期內扣除食品和能源的核心PPI按年升1.1%，增幅不但低於預期的1.3%，亦是2016年8月以來最低，反映通脹壓力溫和，按月則升0.1%，略低於預期。

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