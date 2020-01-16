【獨家專訪】張德熙：數碼黃金下月出籠

黃金價格近期勁升，金銀業貿易場乘勢出擊，該機構理事長張德熙接受獨家專訪時透露，將於2月中之前推出實物黃金投資產品數碼黃金(GoldZip)。產品針對散戶，最低投資門檻為一克黃金，即每手入場費只需三、四百元。他又指，今年金價會步入牛市，國際金價最快第二、三季有望見每安士1,700美元。

張氏指出，現時散戶除投資實金、黃金ETF(交易所買賣基金)或金礦股外，下月份開始將會多一個選擇，即將推出的GoldZip是實物黃金配合金融科技的投資產品，以區塊鏈技術作登記，將黃金投資微細化至每克為投資單位，並提供24小時交易。

他解釋，GoldZip的好處是入場門檻低、儲存方便、安全及買賣差價便宜。「例如散戶可透過貿易場行員提供的手機應用程式(App)就可買賣實金，買咗又不用找地方存放，怕有安全問題，放入電子錢包就可，買賣又方便！」貿易場理監事會已通過推出有關產品，並將於短期內向行員提供產品交易細節。

GoldZip已籌備多時，該機構早於去年2月已宣布發展計劃，並在去年6月進行實況試運，但據悉因有行員關心產品是否需獲本地或海外相關監管機構的批准，冀理監事會再深入商議及提供更多資料，而延遲推出時間。

隨着近期金價顯著上升，張德熙認為，現時是推出GoldZip的適合時機，相信產品會受投資者歡迎，「預計產品推出初期成交量會有一至二噸實金，希望一年後可增至10噸。」

事實上，由去年第四季開始，整體市場對實金的需求已大增，約錄得數倍升幅。「好多行家都不明白，去年中社會開始動盪，零售市道咁差，何以實金反而需求大。我認為，除因中美貿易戰令市場不明朗，黃金係較保本產品外；亦反映好多早前在高位沽咗金的金商要補倉！」他續指，實金需求一向有農曆新年效應，今年的農曆新年效應來得更早，需求升幅更大。

展望黃金價格走勢，他重申，早已預測金價今年會進入上升軌道，近期中東局勢只是推動黃金牛市的序幕。「雖然金價係有些超買，隨着局勢緩和，價格回落好正常，但不表示走勢會向下，在息口低、美元偏軟及央行吸納黃金的因素下，金價在每安士1,500美元有好強支持，打好基礎後，會進入牛市第二階段，可挑戰1,650美元。如破位，今年第二、三季可望見1,700美元。」

他並相信，金價升勢最少可維持一至二年，期間會出現較大波幅。個人投資方面，由去年中開始，他投資組合中的黃金比例由過往最多二至三成，增至五成；其餘依次是股市及物業，相信今年會「金股齊鳴」！他並建議散戶可將投資組合中的黃金比例由10%升至30%。

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