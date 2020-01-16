新股專輯：驢跡科技上限定價 華和控股中籤率25%
2020年01月16日 07:06
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驢跡科技中籤率20%。
周四(16日)有3隻新股公布招股結果，當中中國電子導覽服務供應商驢跡科技(01745)發售價定為每股2.12港元，為招股價範圍上限，淨籌5.919億元。認購一手(2,000股)中籤率20%，最少認購20手(即4萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購83.66倍，而國際發售股份已獲適度超額認購。
香港外牆工程承判商華和控股(09938)發售價定為每股0.5元，為招股價範圍下限，淨籌8,250萬元。認購一手(5,000股)中籤率25%，最少認購9手(即4.5萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購15.69倍，而配售股份獲輕度認購不足。
中國架空活動地板產品製造商佳辰控股(01937)發售價定為每股0.53元，為招股價範圍下限，淨籌8,580萬元。認購一手(5,000股)中籤率50.01%，最少認購7手(即3.5萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購6.63倍，而國際配售股份獲認購不足。
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