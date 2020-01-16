【專家點評】楊俊文：全球股市會在年頭見頂…

承接2019年尾爆升的動力，全球股市進入2020年仍是依舊上升，但動力方面好明顯已經是水尾。港股近兩天都是有頭威無尾陣，高開後收市都回跌，即使未至於最低收市都不是好現象。

其實這個情況不是港股獨有，美股、上證、歐洲市一樣有，只是別人比我們強，好多時都是升少一截。現在市場上沉醉在好消息中，連美伊朗互相攻擊最後都變成完滿解決，Tesla在中國廠房有產出又可以狂創新高，好明顯是反應過度，無消息就升，一有消息就狂升肯定是超買的表現。

在股市當中，狂升是最吸引眼球，也是最令人難以抗拒。往年一買進動不動就升10%，天天都是發財天，投資者難以抽離。相信市場在第一季仍有多少餘溫繼續升。但在全球經濟滯漲的背景下，今年全球股市一般升幅會有10%以內，高位在年頭。樓價租金方面跌一成，遲買好過早買。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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