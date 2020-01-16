【外匯點評】溫灼培：日圓匯價將會轉弱？

自去年11月美元便一直嘗試上破109.70日圓的重要阻力，但每次考驗均無功而回。截止本周初，美元終成功上破。從圖表上分析，美元突破109.70後，下一挑戰位置料為110.80日圓。市場選擇於本周推低日圓匯價非無道理。眾所周知，中美本周將簽署貿易協議，這是對市場一個非常鼓舞的因素。而於周一晚，美國財政部更宣布不再把中國列為匯率操縱國。一時間，中美氣氛變得和睦，大大增強市場的投資情緒。日圓的避險功能亦因而減退，加速了日圓匯價下跌。

執筆時，尚未知中美達成怎樣的一個貿易協議。其好壞當然將直接影響往後市場避險情緒，以至日圓匯價方向。另外，下周二日央行的議息會亦甚重要。昨天(15日)，日央行行長黑田東彥指，由於日本的年通脹率一直只維持約0.5%，遠低於2%的通脹目標，所以不排除會加推量寬政策。不過市場則有不同看法，認為現階段日央行未必會在貨幣政策上有所行動。

假如美元要挑戰110.80日圓，重點除了視乎中美貿易協議細節，還看日央行下周會否加大量寬政策。缺乏任何一方因素，相信美元也難挑戰110.80日圓的下一位置。至於情況如何則待我們觀察。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

－－－－－－