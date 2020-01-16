【市前重點睇】道指企兩萬九收市 日圓逼近110
2020年01月16日 07:54
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美匯指數報97.22；港匯處7.7718；離岸人民幣(CNH)升至6.8885暫時高位；美元兌日圓徘徊於109.88；歐元報1.1152；英鎊見1.3038。金價於1,556美元窄幅上落；布油企64美元水平；紐油升穿58美元關。道指期貨升逾20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指升近百點。
●美國總統特朗普與中國國務院副總理劉鶴簽署首階段貿易協議。按首階段協議，中方未來兩年將增購總值2,000億美元。
-一文睇盡！中美首階段貿易協議重點。https://bit.ly/2Rg2ZoI
-特朗普簽署中美貿易協議後稱，很快開啟與中國的第二階段貿易談判，若完成第二階段談判，關稅將立即取消。他表示自己很快出訪中國。https://bit.ly/2R0cBFn
●美國國家經濟委員會主席庫德洛周三(15日)稱，正推動「減稅2.0」方案，預期在今年11月大選競選期間公布。https://bit.ly/384hPFw
●外媒報道，美國眾議院已正式將特朗普彈劾條款移交至參議院。
●聯儲局發表褐皮書指出，美國物價料將在未來數月繼續上漲，至於勞動力市場仍然緊俏。https://bit.ly/2su9iwD
●道指及標指齊創收市新高。道指收報29,030點，升90點或0.31%；標指收報3,289點，升6點或0.19%；納指收報9,258點，升7點或0.08%。https://bit.ly/2ReeE7i
●港股ADR指數收報28,757點，跌16點。
●即月恒生指數夜期收報28,809點，升57點，高水35點，成交16,228張。
●美國10年期國債孳息率下跌2.79點子，報1.7830厘。
●美國去年12月期內扣除食品和能源的核心PPI按年升1.1%，增幅不但低於預期的1.3%，亦是2016年8月以來最低。https://bit.ly/38eBNh3
●紐約期油收報每桶57.81美元，跌0.42美元或0.72%，創6周收市新低；布蘭特期油收報每桶64美元，跌0.49美元或0.76%。
●紐約期金收報每安士1,554美元，升9.4美元或0.6%。
●【獨家專訪】張德熙：數碼黃金下月出籠。https://bit.ly/30qUtYk
●再迷失30年？日本企業破產數字11年來首錄上漲。https://bit.ly/36VMIfa
●俄羅斯政府全體辭職。https://bit.ly/2FS9FEb
●【零售浩劫】
-優品360縮港投資，轉向澳門及內地。https://bit.ly/30mb13A
-莎莎上季香港銷售額急挫近半，擬關25%店舖。https://bit.ly/38bGatb
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