【股民熱話】亂世買黃金？原來呢種貴金屬仲升得多過黃金…

呢個幾月港股表現理想成交暢旺，唔少股民都搵到錢過年。見到國際局勢唔多穩定，尤其係要提防中東局勢又再轉緊張，所謂「亂世買黃金」，故除了股票持倉之外，都有興趣買番啲貴金屬分散組合風險。一講起貴金屬，一般就會諗到黃金，但見到去年以來鈀金升勢最厲害，到底鈀金與投資者熟悉的鉑金、黃金，有何分別，投資前景如何？

在國際商品市場中，貴金屬主要分金、銀、鉑、鈀四類。前三者大家都好熟悉，在金飾店，一般會有飾金、足鉑金和銀價的報價行情。黃金的英文名稱為「Gold」，至於鉑金的英文名稱則為「Platinum」，其實不屬黃金的一類，屬於比黃金更稀有的貴金屬，由於密度非常高，故硬度比黃金高，且純度極高，長時間都不褪色。

至於鈀金，英文名稱為「Palladium」，由於之前一段長時間因加工技術的限制，故未如鉑金和黃金廣泛應用於首飾或其他行業等範疇，故價格上一直比較落後。可近年此情況起了變化，去年起鈀金價格突破2010年至2017年的每安士500至1,000美元波幅區，一直飆升至現價已見2,189美元歷史新高，足足翻了一番有多。

反觀鉑金近日雖創自2018年首季高位，惟也僅在1,000美元關邊徘徊，升勢相對溫和，主要是可見供應未見太緊張。金價在避險需求推動下，同期價格每安士1,200美元水平升至高位見1,600美元水平。顯見以升幅計，以鈀金表現最亮麗！

鈀金之所以可以爆冷跑出，首先是全球對汽車排放標準管控日趨嚴格，由於鈀金可用於混能汽車排氣系統的觸媒轉化器，工業需求急升刺激鈀金價格上揚；其次是鈀金的供應主要來自俄羅斯和南非，本身的基本供應短缺，供需格局失衡嚴重，支持價格表現。

正正由於汽車工業的「環保」和「復甦」概念的支持，今年鈀金價格反覆中有望繼續成為貴金屬市場的焦點。

至於黃金雖然是市場避險的風向儀，年內能否更上層樓，還須視乎通脹情況。至於鉑金，除應用於金飾製造外，主要應用於柴油汽車尾氣淨化，但柴油汽車已被逐步淘汰，而鉑金應用在環保汽車的技術仍有待研發改進，在需求面未見突破下，表現仍相對平淡。

東方產經專欄作者 帥哥

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