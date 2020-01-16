亞洲股市：日韓股偏軟 澳股向好

中美正式簽署首階段貿易協議，美股道指及標指齊創收市新高；亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數早段跌6點或0.03%，報23,910點。

板塊方面，金融、資訊技術及通訊服務股跌0.4%至0.5%。個股中，日本精工跌2%，神戶製鋼所跌1.5%，而日產汽車則微升。

南韓首爾綜合指數僅跌1點或0.07%，報2,229點。個股中，大東電子工業跌2%，而雙龍汽車則漲3%，三星電子升0.3%。

澳洲悉尼普通股指數則升33點或0.4%，報7,146點。板塊方面，地產股升0.5%，金融股升0.8%，資訊技術股升1.3%。個股中，GR工程服務漲4%，澳洲礦業揚升6%。

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