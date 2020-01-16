【專家點評】陳正犖：短線看好人民幣

中美簽署首階段協議前，美國取消中國在「匯率操縱國」的名單，雖然仍在觀察名單中，但已足以繼續帶動市場向好，掀起人民幣新一浪升值預期。

移除名單的消息公布後，美元兌人民幣中間價定於6.90以下，為2019年8月初以來首次。人民幣CFETS指數報92.3，也回到了8月初的水平。

不過，未來的不確定性仍然持續，包括中美間的結構性問題，並且相信難在年內的分階段會談有進展，加上即使簽署首階段協議，但美國仍對中國保留部分關稅，未來經濟能否穩定持續增長仍要觀察，所以對未來6至12個月的人民幣走勢仍然謹慎。

周線圖上，美元兌離岸人民幣已跌穿近期低位的6.9229和55周線的6.9139，情況和2017年相近。料跌勢有機會延續至200周線的6.7468，若本周收低於6.9139至6.9229，或會加強這一趨勢。留意短期支持和阻力分別為6.8613和6.9334。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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