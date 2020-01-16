【專家點評】彭偉新：恒生銀行有勢反彈

港股在中美簽署首輪貿易協議前夕，走勢先行回吐，而且更一度跌超過260點，令到恒指曾跌返10天線水平。雖然跌幅頗大，若以12月低位25,995點開始計的反彈來說，回調的幅度並不算太大，而且恒指在連跌兩日下，仍然未有失守10天線及其他的移動平均線支持。因此，港股的整體走勢仍然不算太差。預期恒指仍然會繼續在估值回歸正常化下，整體的估值有望可以逐步重返12.5倍的市盈率水平，即恒指可以升上31,000點的水平。

恒生銀行股價自高位回落至156元水平已橫行了超過三個月，而且RSI已於去年8月時形成了牛背馳，預期股價已經見底。由於股價成功升破了100天線，預期股價若能以前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價有望升上191元水平，暫時以156元為止蝕水平，可以在168元買入。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並未持有上述股份或相關衍生產品之權益)

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