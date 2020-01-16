【專家點評】陳蓓敏：恒指短期呈上落市
2020年01月16日 09:30
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中美貿易首階段協議將成過去式，未來尚有多少次階段的協議會談？天曉得！前聯儲局主席耶倫表示，次階段貿談，將觸及更多核心議題，料見更多困難。中方亦深明情況，已為市場把脈，落藥調節，降準和LPR下向皆是預期。
美股每天升多一點點，道指望見30,000點關口，納指劍指10,000點關口。美國財政部在匯率報告稱，中國不應再被列為匯率操縱國，美國湊巧地在時間上配合，給予中國搬走一個障礙物，似善非善。人民幣走強，恒生指數周二曾高見29,149點，年內首度破29,000點，短線料於28,600至29,300點上落。恒生指數公司發出諮詢文件，就同股不同權公司及第二上市公司「染藍」作諮詢，5月才公布結果，有利港交所(00388)。
年假將至，市場部署更見短促。雖然近期多間企業於高台進行配售集資行動，整體而言，市場氣氛承接不俗。今年是5G時代，各方皆以此中心運行轉動。國內數據顯示，5G用戶突破800萬，未來增長空間龐大。
小米(01810)旗下企業石頭科技獲批於創板上市，成小米生態鏈旗下第三家上市公司。A股市場大門打開，有利小米IoT生態鏈模式價值提升。現階段IoT和生活消費產品約佔總營業額不足三成，有提升空間和商機。除了國內市場，小米亦進軍印度市場。建議候低吸納，目標價15元，止蝕位10.4元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有港交所)
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