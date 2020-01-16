【專家點評】陳蓓敏：恒指短期呈上落市

中美貿易首階段協議將成過去式，未來尚有多少次階段的協議會談？天曉得！前聯儲局主席耶倫表示，次階段貿談，將觸及更多核心議題，料見更多困難。中方亦深明情況，已為市場把脈，落藥調節，降準和LPR下向皆是預期。

年假將至，市場部署更見短促。雖然近期多間企業於高台進行配售集資行動，整體而言，市場氣氛承接不俗。今年是5G時代，各方皆以此中心運行轉動。國內數據顯示，5G用戶突破800萬，未來增長空間龐大。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有港交所)

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