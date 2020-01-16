上月內地四大一線城市新盤售價按月升0.2%

國家統計局公布2019年12月份70個大中城市商品住宅銷售價數據，四個一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.2%，升幅較11月回落0.4個百分點，其中北京及深圳各升0.4%及0.7%，上海持平，廣州則跌0.3%。按年則上漲3.8%，升幅較11月回落1.1個百分點。

至於二手住宅銷售價格按月上升0.4%，升幅較11月擴大0.2個百分點，其中北京及深圳分別升0.6%及1%，廣州持平，上海則跌0.2%。按年上漲1.7%，升幅較11月擴大0.7個百分點。

國家統計局城市司首席統計師孔鵬稱，堅持房子是用來住、不是用來炒，全面落實因城施策，穩地價、穩房價及穩預期的長效管理調控機制，房地產市場保持總體穩定。

－－－－－－