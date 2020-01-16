異動股：大股東賣盤 新焦點曾飆1倍
2020年01月16日 09:41
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新焦點(00360)控股權或易手，周四(16日)復牌股價最多炒高1倍，高見0.2港元，最新升幅縮至逾60%，報0.163元；暫時成交逾330萬元。
公司公布，董事會接獲股東CDH Fast One Limited通知，於周三(15日)交易時段後，與滙天投資控股訂立無法律約束力的諒解備忘錄，擬出售CDH Fast Two Limited的100股普通股，相當於全部已發行股本。
目前CDH Fast Two Limited持有新焦點共28.89億股，相當於已發行股份總數約42.7%。
若交易落實，CDH Fast Two Limited的控制權將有所變動，並會間接變更新焦點的控制權，導致潛在買方及其一致行動人士須提出強制性無條件全面要約。
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