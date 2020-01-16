港股格局：譚朗蔚建議投資者先行獲利
2020年01月16日 09:56
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中美簽署首階段貿易協議，美股再創新高，但港股周四開市未有大升。證券分析員譚朗蔚稱，大市利好因素已反映得七七八八，且未見有進一步刺激，建議投資者先行獲利。
他續說，去年12月至今，恒指升逾三千點，所以短線回落一千點屬正常不過。他預計，恒指會徘徊28,000點至29,000點。
從資金流向可見，內房股、手機設備股及物管股欠承接力，他建議，持有以上三類股份的投資者宜先行食胡。至於三大科企「ATM」，包括阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)，他指，騰訊業務增長不及阿里及美團，並料其股價波幅跟貼近大市，建議投資者可先沽出騰訊，待港股回落再低撈。但他補充，三隻股份均適合長線持有。
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