港股格局：譚朗蔚建議投資者先行獲利

中美簽署首階段貿易協議，美股再創新高，但港股周四開市未有大升。證券分析員譚朗蔚稱，大市利好因素已反映得七七八八，且未見有進一步刺激，建議投資者先行獲利。

他續說，去年12月至今，恒指升逾三千點，所以短線回落一千點屬正常不過。他預計，恒指會徘徊28,000點至29,000點。

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