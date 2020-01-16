港股格局：麥嘉嘉料恒指29300短期見頂

中美正式簽署首階段貿易協議，港股周四早間表現反覆。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，投資者現時正消化簽署首階段貿協的消息，而因協議內容大致與市場早前預期一致，利好因素支撐恒指上試29,000點，但預期再向大幅上升動力不大，因好消息已出得七七八八，以及臨近農曆新年，投資者在假期前傾向保守一點，買盤不會太強。

她續指，貿易協議內容反映未來下調對華徵收關稅的概率較之前預期低，但因簽署協議後屬貿易休戰，令市場認為雙方貿易關係不會再惡化，暫時對中美經濟和人民幣匯價有支持，故利好因素仍偏大。

她預期恒指短期會在28,500至29,300點區間內波動，個別板塊如軟件股有炒作空間。至於美股方面，有機會繼續反覆試高位，但也要注意估值相對其他成熟市場高，其後有回調壓力。

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