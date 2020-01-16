【高盛推介】港股反覆向好　恒指牛熊證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：中美兩國正式簽署首階段貿易協議，美股三大指數再創收市新高。美國財長姆紐欽稱，美中首階段貿易協議及《美墨加貿易協議》，將可帶動美國國內生產總值增長50至75個點子。

港股周三(15日)收跌111點；今早高開33點後隨即倒跌，最新升逾200點，處28,970點水平。

觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日牛證繼續獲資金部署，錄得約4,070萬港元資金流入。

由於近期市場走勢波動，市場對牛熊證的需求頗為兩極，當中一種選擇極遠價的牛熊證，甚至與現價有近1,500點或以上差距的產品。如近期可見收回價在26,800至27,000點間的牛證，及收回價在30,500至30,700點間的熊證，在近期均見有需求。此與「小型期貨(mini futures)」相近，即一種海外其他市場的「delta-1」產品(格價與與正股上落同步)，不受波幅及時間企值影響，兼可緊貼指數變動的槓桿式產品。

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