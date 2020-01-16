【專家點評】鄧澤堂：港股不乏利好因素支持

美國金融企業季度業績優於預期的帶動下美股向上，加上中美簽訂首階段貿易協議，利好股市氣氛。

另一方面，美國堪薩斯城聯儲銀行總裁喬治表示，聯儲局去年三次減息的行動具保險作用，是用以應對出現經濟逆境的風險，但若逆境的憂慮紓緩，局方應考慮逆轉減息的決定。不過，她亦表示若經濟數據反映利率已趨於均衡狀態，局方則毋須要作出息率轉變的決定，並指局方需要一段時間評估經濟形勢，所以支持局方暫時維持利率不變的看法。

中美簽署首階段貿易協議，加上利率見明朗，皆有利港股守住高位。短期投資者入市態度或較審慎，預料恒指波幅在28,200點至29,200點區間內上落。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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