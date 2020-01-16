港股格局：郭家耀料29200點阻力大

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期主要在高位反覆，中美正式簽署首階段貿易協議，但未見有太大驚喜，相信要留待第二階段協議落實後，才會進一步削減關稅，故對港股及A股刺激未必太大。

另外，大市早前已累積一定升幅，加上臨近農曆新年假期，投資者氣氛轉趨謹慎，恒指再試高位就有難度，料主要阻力在29,200點；支持位則在28,500點水平。他補充，未來除了要關注中美第二階段貿談進展外，亦應留意經濟數據及政策消息，預期要春節過後市況才有突破。

近期科網股備受追捧，南下資金亦積極吸納相關股份。郭指出，毫無疑問，科網股不單止股價升勢凌厲，其盈利增長表現亦理想，故北水追入亦是正路之舉。不過，科網股已累積較大升幅，且交投亦活躍，暫時要進一步推高股價有一定難度，下一較大契機要到3月份業績消息，才知道哪些股份估值有提升空間。他建議投資者若要加倉要審慎些少，並調整投資組合，在高位先行獲利，待業績後再作部署。

－－－－－－