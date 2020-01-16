魚缸通：散戶抽新股賺大錢等過肥年
2020年01月16日 10:38
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新股熱潮持續，輝立証券旺角分行經理Gary話，好多散戶都有埋爐炒並賺大錢，等住過肥年。
佢話，唔少散戶抽中周三掛牌嘅新股九毛九(09922)，其首日上市勁升56%，每手賬面賺3720元。周四早上亦一度升超過6%。
除咗新股，有散戶早上買入本地銀行股，包括恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)，追落後。另有散戶鍾情三大科企「ATM」，包括阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)，揸住唔放，睇好三股中線向上。
至於中美周三簽署首階段貿易協議，佢話之前都擔心見光死，協議簽完股市玩完，點知美股再創新高，反映市底強，料恒指過年後可上試29,500點水平。
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